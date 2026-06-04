제네시스, 르망24시 도전장… 정의선 ‘고성능 럭셔리’ 승부수

정의선 현대자동차그룹 회장이 제네시스를 '한국의 럭셔리 브랜드'를 넘어 글로벌 고성능 럭셔리 브랜드로 키우기 위한 승부수를 던졌다. 제네시스 마그마를 앞세워 세계 최고 내구 레이스인 르망24시에 도전하면서 BMW M, 메르세데스-AMG, 포르쉐가 구축해 온 모터스포츠 헤리티지에 정면으로 도전장을 내민 것이다.



4일 자동차 업계에 따르면 제네시스 마그마 레이싱은 오는 10~13일(현지시간) 프랑스 라 사르트 서킷에서 열리는 르망24시 출전을 앞두고 있다. 르망24시는 24시간 동안 차량 내구성과 기술력, 드라이버 집중력, 피트 운영 전략 등을 종합적으로 검증하는 세계 최고의 내구 레이스로 꼽힌다.



업계에서는 정의선 회장이 직접 르망 현장을 찾을 가능성에도 주목하고 있다. 정 회장은 그동안 WRC(월드랠리챔피언십)와 현대차 N 브랜드, 제네시스 마그마 등 그룹의 모터스포츠 전략을 꾸준히 지원해 왔다. 만약 르망 현장 방문이 성사될 경우 마그마 레이싱 프로젝트에 대한 그룹 차원의 강한 의지를 보여주는 상징적인 장면이 될 것으로 보인다.



제네시스의 르망 도전은 단순한 레이싱 참가 이상의 의미를 갖는다. 2015년 독립 브랜드 출범 이후 글로벌 프리미엄 시장에서 빠르게 성장했지만, BMW M이나 AMG, 포르쉐 GT와 같은 고성능 헤리티지는 상대적으로 부족하다는 평가를 받아왔다. 제네시스 마그마는 이러한 한계를 극복하고 브랜드만의 성능 정체성과 스토리를 구축하기 위한 핵심 프로젝트다.





0 르망 24시 초창기에는 드라이버가 세워진 경주차로 달려가 탑승해 시동을 걸면서 경기가 시작됐다. 안전벨트 미착용 등의 안전 문제가 불거지며 현재는 롤링 스타트 방식을 사용한다./르망24

르망 24시, 100년 역사 품은 세계 최고 내구레이스

세계 최고 권위의 내구레이스로 꼽히는 '르망 24시'는 올해로 94회를 맞았다. 1923년 첫 대회가 열린 이후 100년이 넘는 역사를 이어오며 현존하는 스포츠카 레이스 가운데 가장 오래된 대회로 평가받는다.

경기가 열리는 프랑스 르망 지역의 라 사르트 서킷은 길이 13.626㎞로 고속 직선 구간과 38개의 코너가 혼합된 고난도 코스로 악명이 높다. 최고속도와 내구성, 전략 운영 능력을 동시에 요구해 완주만으로도 기술력을 인정받는다.

르망 24시는 이름 그대로 오후 3시에 시작해 다음날 오후 3시까지 24시간 동안 쉬지 않고 진행된다. 한 대의 경주차에는 3명의 드라이버가 배정되며 한 선수가 운전할 수 있는 누적 시간은 14시간을 넘을 수 없다. 차량 성능뿐 아니라 드라이버 체력 관리와 피트 전략, 팀 운영 능력이 성적을 좌우한다.

올해 대회에는 총 62대의 경주차와 186명의 드라이버가 참가한다. 르망24시는 서로 다른 성격의 차량이 함께 달리는 것이 특징이다. 가장 빠른 최상위 클래스인 하이퍼카(LMH·LMDh)를 비롯해 르망에만 존재하는 LMP2, 양산차 기반의 LMGT3 등 3개 클래스가 동시에 경쟁한다.

제네시스 마그마 레이싱은 이 가운데 페라리, 포르쉐, 토요타, BMW, 캐딜락, 알핀, 애스턴마틴 등이 출전하는 최상위 하이퍼카 클래스에 도전장을 내민다. 제조사의 기술력과 브랜드 경쟁력을 검증하는 무대로 불리는 만큼 르망 24시는 제네시스의 글로벌 고성능 브랜드 전략을 가늠할 첫 시험대가 될 전망이다.