AI 캠퍼스 선언 순천향대...전 구성원 무료 AI 사용

순천향대학교 향설동문 0 순천향대학교 향설동문.

순천향대학교가 AI를 쓰는 대학을 넘어 AI로 운영되는 대학으로의 전환을 본격화 한다.대학의 전 구성원이 무료로 인공지능(AI)을 활용할 수 있는 통합 플랫폼을 구축하고, 강의·연구·의학교육·임상실습까지 AI를 적용하는 교육 혁신을 추진하고 있다.순천향대는 AI 기반 교육혁신, 디지털 학습환경 구축, 글로컬대학 사업 등을 연계해 교육·연구·산학 전 영역에서 AI 활용을 확대하고 있으며, 통합 AI 플랫폼을 중심으로 미래형 교육체계 전환을 단계적으로 추진하고 있다.19일 순천향대에 따르면 최근 생성형 AI 통합 플랫폼 'SCH AI-Hub'를 구축하고 모든 구성원이 별도 비용 없이 다양한 인공지능 서비스를 사용할 수 있는 환경을 마련했다.이 플랫폼에서는 ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity 등 최신 대형언어모델을 하나의 시스템에서 선택해 사용할 수 있으며, 강의자료 작성, 논문 연구, 데이터 분석, 코딩, 콘텐츠 제작 등 교육과 연구 전반에 활용할 수 있다.대학은 AI 활용 환경을 개별 사용자에 맡기지 않고 대학 차원의 공통 인프라로 제공함으로써 비용 부담을 줄이고, 안정적인 교육·연구 환경을 구축하는 데 초점을 맞췄다.포털과 학습관리시스템을 연동한 통합 로그인 방식으로 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 했으며, 개인별 사용량을 관리하는 방식으로 운영 효율성도 높였다.플랫폼 도입과 함께 실제 수업과 교육과정에도 AI 활용이 확대되고 있다.교육혁신원은 인공지능을 활용한 학습자 맞춤형 강좌 개발 프로그램을 운영해 교수들이 AI 기반 수업을 설계하도록 지원하고 있으며, 전공과 교양 과목에서 AI를 활용한 강의 개발과 운영을 단계적으로 확대하고 있다.이를 통해 학생 수준에 맞는 맞춤형 학습과 자기주도 학습을 강화하는 것이 목표다.의학교육에서도 AI 활용이 본격화되고 있다. 의과대학에서는 AI 도구를 활용한 교육 영상 제작과 콘텐츠 개발 교육을 실시하고 있으며, 임상교육과 시뮬레이션 수업에 AI를 적용해 실제 환자 상황을 가상으로 구현하는 교육을 진행하고 있다.기초교육 단계부터 임상실습 단계까지 전 과정에 AI를 적용하는 전주기 교육 모델을 도입해 학생들이 실제 의료 현장에서 필요한 문제 해결 능력을 키울 수 있도록 하고 있다.대학 측은 이번 통합 AI 플랫폼과 교육 혁신 프로그램을 통해 맞춤형 학습 환경을 구축하고, 연구 생산성을 높이며, 온라인 교육과 전문교육의 질을 동시에 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.송병국 총장은 "AI는 선택이 아니라 대학 교육의 기본 인프라가 되고 있다"며 "모든 구성원이 자유롭게 AI를 활용하고, 수업과 연구, 임상교육까지 AI가 적용되는 미래형 대학 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.