시민부터 시장까지 총출동…오산시, 분당선 연장 조속 추진 위해 뭉쳤다

내달 20일까지 범시민 서명운동 진행…국토부 등에 서명부 전달 예정

1.오산시, 분당선 연장 조속 추진 범시민 서명운동 0 이권재 오산시장(왼쪽 두번째)이 지난 2024년 2월 26일 정부세종청사를 방문해 국토교통부 철도국장에게 오산시 철도교통 현안에 대해 논의하고 있다. /오산시

경기 오산시가 분당선 연장사업 조속 추진을 위한 범시민 서명운동을 시작했다.19일 오산시에 따르면 분당선 연장사업은 기존 분당선 도시철도를 기흥역에서 동탄2신도시와 오산까지 연결하는 사업이다. 용인 기흥을 거점으로 동탄2신도시와 오산을 연결해 용인 남부권은 물론 인접 도시 시민들의 교통 편의를 크게 개선할 핵심 사업으로 평가되고 있다.오산시가 범시민 서명운동에 나선 것은 세교신도시(1, 2, 3지구) 등 대규모 주거단지 조성에 따른 인구 증가 및 교통수요 확대에 대응하기 위한 광역철도망 확충 필요성 때문이다. 또 분당선 연장사업이 제4차 국가철도망 구축계획(2021년)에 포함됐음에도 미온적인 태도를 보이고 있는 정부에 변화를 촉구하려는 것도 범시민 서명운동 추진 배경으로 꼽힌다.이권재 시장 역시 "국가철도망 구축계획에 포함된 사업으로, 대규모 주거단지 조성에 따른 교통수요 증가로 사업의 필요성이 더욱 강조되고 있음에도 불구하고, 해당 사업이 지연되고 있는 점에 대해 심히 유감"이라며 아쉬움을 토로했다.범시민 서명운동은 다음달 20일까지 온·오프라인을 통해 진행되며, 3만명 이상 참여를 목표로 하고 있다. 오산시는 확보된 서명부를 향후 국토교동부를 포함한 관계기관에 제출할 예정이다.