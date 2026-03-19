여야 충북지사 도전자들, 경선 앞두고 공천 신경전 확산

국힘, 김영환 컷오프에 경쟁후보와 일부 의원들 경선요구

민주, 언론보도 들러싸고 경선후보 노영민-신용한 갈등 노출

다운로드 (3) 0 오는 6월 3일 충북지사 선거에 도전하는 신용한, 노영민, 김영환 씨 등이 각각 당내 경선 과정에서 잡음이 발생하며 향후 추이가 지역 정가의 관심을 끌고 있다.

오는 6월 3일 충북지사 선거를 앞두고 더불어민주당과 국민의힘 안팎에서 당내 경선 불공정 시비가 확산하고 있어, 향후 경선 가도에서 어떤 결말이 나올지 귀추가 주목된다.당내 분란이 시작된 정당은 국민의힘으로 중앙당 이정현 공천관리위원장의 현역 도지사 컷오프부터 시작됐다. 당초 4명의 경선 후보(김영환·조길형·윤희근·윤갑근)의 치열한 경쟁이 예고된 상황에서 중앙당의 김영환 컷오프 이후 조길형·윤희근 예비후보까지 선거 보이콧을 선언하는 등 야권 내 선거 분위기에 찬물을 뿌린 셈이 됐다.이를 두고 지역 정치권 안팎에서는 김영환 지사의 출마 여부와 무관하게 공정한 기회를 제공해야 한다는 관점에서 이정현 공관위원장 및 중앙당 지도부의 판단을 거세게 비난하고 있다.특히, 김영환 지사와 함께 공정한 경선을 통해 최종 후보가 되기를 기대했던 나머지 후보들의 경우 중앙당의 김수민 전 의원 지원 의혹을 제기하며 당내 대표적인 불공정 사례라는 주장을 펴고 있다.국민의힘 소속 현역 국회의원 3명(박덕흠·이종배·엄태영 의원)도 경선 기회마저 박탈한 중앙당 공관위를 강하게 질타하고 있다.여기에 윤희근 예비후보와 국민의힘 소속 충북도의원들도 현직 도지사에게 대한 컷오프와 관련해 강력히 반발하면서 경선 보장을 통한 투명한 공천 관리의 필요성을 중앙당에 건의했다.이런 가운데, 국민의힘 중앙당 공관위가 김영환 지사 컷오프를 철회하지 않을 경우 나머지 예비후보가 최종 후보 선거를 돕지 않을 가능성이 높은 데다, 당원들까지 중앙당의 낙하산 후보로 거론되는 김수민 전 의원을 돕지않을 가능성도 제기하고 있다.이 경우 민선 9기 충북도지사 선거에서 국민의힘은 패배할 수도 있다는 전망이 지역 정치권 안팎에서 쏟아지고 있다.민주당 소속 충북지사 예비후보 간 갈등도 심상치 않아 보인다. 최근 이재명 대통령이 청주시 흥덕구 오송읍 오스코에서 열린 타운홀미팅에서 신용한 예비후보의 이름을 거명한 것을 두고 일부 언론의 과장보도에 따른 정정정보도 사태까지 빚어지면서 노영민 예비후보와 갈등이 확산할 조짐이다.이에 노 캠프는 이날 신 예비후보의 '허위문자' 사태와 관련해 해당 언론의 정정 보도에도 '언론 탓'을 하자 책임 회피 논란을 지적했다. 그러면서 경선 공정성 훼손, 심각한 해당 행위 등을 지적하며 중앙당 차원의 강력한 조치를 촉구했다.노 예비후보는 이날 "신 예비후보는 위법 행위에 대한 사과도, 불법 상태의 회복 노력도 없이 오히려 문제 제기가 정치 공세라며 내로남불식의 네거티브를 하고 있다"고 비판했다.이어 "허위 사실 공표는 징역 5년 또는 벌금 3000만원 이하로 처벌되는 엄중한 범죄 행위"라며 "신 후보의 문자에 인용된 기사는 해당 언론사가 사실과 다르다고 판단해 삭제하고 정정했다"고 했다.또 "신 예비후보 명의로 발신한 문자의 사실성과 적법성이 핵심 판단 기준"이라며 "당사자가 아무 문제가 없다고 주장할 수는 있겠으나 사법기관에서는 법대로 판단할 수밖에 없다"고 비판했다. 이어 "신 예비후보의 불법 행위로 인해 다음 주로 예정된 경선은 불공정한 상황이 됐다. 또 대통령을 선거에 끌어들여, 아무 잘못 없는 이재명 대통령을 야당으로부터 공격받게 만들었다"고 주장했다.신 예비후보는 이에 대해 "해당 메시지는 절차적 요건을 모두 갖춰 발송한 문자로 기사 내용을 각색하거나 글자 내용을 바꾼 것은 전혀 없다"며 "기사가 삭제되고 정정보도가 나왔다고 하는 것은 그 뒤의 일"이라고 강조했다.