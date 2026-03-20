HDC랩스 스마트홈 브랜드 ‘베스틴’, 2026 대한민국 브랜드파워 1위 수상



HDC랩스 스마트홈 브랜드 베스틴의 디지털 도어락 제품 이미지

HDC랩스(대표 이준형)의 스마트홈 브랜드 ‘베스틴(bestin)’이 지난 19일 서울 청담 리베라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 브랜드파워 1위’ 시상식에서 스마트홈(디지털 도어락) 부문 대상을 수상했다.

HDC랩스 측은 이번 수상에 대해 AIoT 기반의 스마트홈 기술력과 제품 경쟁력을 바탕으로 구축한 브랜드 신뢰도를 공인받은 결과라고 설명했다.

현재 HDC랩스는 주거 공간의 안전성과 편의성 제고를 위해 첨단 기술을 접목한 스마트홈 및 스마트빌딩 솔루션을 공급하고 있다. 대표 브랜드인 베스틴은 보안 기술과 디자인을 결합한 디지털 도어락을 비롯해 AI 기술을 탑재한 월패드, 로비폰, 스마트 스위치 등 다양한 제품군을 운영 중이다.

특히 베스틴 디지털 도어락은 얼굴 및 지문 인식 등 첨단 생체인식 보안 기술을 탑재했으며, 굿디자인(GD)과 레드닷 어워드(Red Dot Award)를 수상하며 디자인 역량을 입증했다. 또한 전용 스마트 앱 연동을 통한 원격 제어와 실시간 알림 기능을 제공하며 프리미엄 도어락 시장 내 입지를 넓히고 있다.

서정한 HDC랩스 B2C팀 팀장은 "이번 성과는 지속적인 기술 혁신과 고객 신뢰를 통해 거둔 결실"이라며, "향후에도 기술력과 디자인, 고객 중심 서비스를 바탕으로 스마트홈 시장에서의 경쟁력을 지속해서 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.