트럼프 “호르무즈 방어 나서라” 압박… 日, ‘원유·SMR 투자’로 화답 속 ‘진주만’ 발언 파장

트럼프 "일본이 더 나서주길 기대"… 원유 의존·주일미군 거론하며 역할 확대 압박

다카이치, 이란 핵·해협 봉쇄 규탄하며 美 공조… 파병엔 '평화헌법' 한계로 선 긋기

트럼프, 이란 기습공격에 진주만 언급

USA JAPAN DIPLOMACY 0 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 정상회담을 갖고 있다./EPA·연합

TRUMP JAPAN MEETING 0 도널드 트럼프 미국 대통령(중앙 오른쪽)과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 정상회담을 갖고 있다./UPI·연합

TRUMP JAPAN MEETING 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와 정상회담을 갖고 있다./UPI·연합

USA JAPAN DIPLOMACY 0 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 갖고 있다./EPA·연합

USA-JAPAN/ 0 도널드 트럼프 미국 대통령(중앙 오른쪽)과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 정상회담을 갖고 있다./로이터·연합

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 집무실(오벌오피스)에서 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와 정상회담을 갖고, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 대응과 관련해 일본의 역할 확대를 요구했다.트럼프 대통령은 일본의 중동 원유 의존도와 주일미군 주둔을 거론하며 "일본이 더 나서주길 기대한다"고 밝혔다. 반면 다카이치 총리는 이란의 핵무기 개발을 강하게 규탄하면서도 군함 파견이나 자위대 투입 같은 구체적 군사 지원에는 선을 그었다.이번 회담은 미국이 동맹국들에 호르무즈 해협 방어 부담 분담을 압박하는 가운데, 해당 요구를 받은 정상 중 처음으로 일본 정상이 트럼프 대통령과 직접 마주한 자리라는 점에서 주목된다. 일본 측 설명에 따르면 회담에서는 호르무즈 해협 안전, 에너지 공급 안정, 대미 투자 확대, 핵심 광물 협력, 인도·태평양 지역 안보, 북한 문제 등이 논의·확인됐다.◇ 트럼프 "일본은 나토와 달라"… 호르무즈 역할 확대 압박트럼프 대통령은 공개 발언에서 "일본은 원유의 90% 이상을 호르무즈 해협을 통해 들여온다고 들었다"며 "그것이 일본이 나서야 할 큰 이유"라고 말했다.이어 "일본에는 4만5000명의 미군이 주둔하고 있고 우리는 막대한 자금을 쓰고 있다"며 "그런 관계인 만큼 일본이 나서주기를 기대한다"고 밝혔다. 실제 주일미군 규모는 약 5만명 수준으로 알려져 있다.그는 특히 "일본은 나토(NATO·북대서양조약기구)와는 다르다"며 일본이 중동 사태 대응에서 더 협조적이라고 평가했다. 이는 유럽 동맹국들에 대한 불만을 드러내는 동시에 일본의 추가 기여를 끌어내기 위한 압박성 메시지로 읽힌다.다만 트럼프 대통령은 군함 파견이나 자위대 투입 등 구체적 행동 방식은 공개적으로 거론하지 않았다. "우리는 일본이나 누구에게도 아무것도 원하지 않는다"면서도 "사람들이 나서주는 것이 적절하다고 생각한다"며 수위를 조절했다.◇ 다카이치, 이란 규탄하며 대미 공조… 파병엔 "법률 범위" 선 그어다카이치 총리는 회담 모두발언에서 "당신만이 전 세계에 평화와 번영을 가져올 수 있다고 믿는다"며 트럼프 대통령을 치켜세웠다.또 "이란의 핵무기 개발은 결코 용납돼선 안 된다"며 "일본은 호르무즈 해협의 실질적 봉쇄와 주변국 공격을 강력히 규탄한다"고 밝혔다. 이는 트럼프 대통령이 내세운 '이란 핵 보유 차단' 명분에 외교적으로 힘을 실어준 발언으로 해석된다.그러나 다카이치 총리는 일본의 구체적 군사 역할에 관해서는 공개적으로 언급하지 않았다. 회담 후에는 "일본의 법률 범위 내에서 할 수 있는 것과 없는 것이 있다"고 설명했다고 밝혀, 평화헌법 체제 아래 군사적 개입에 제약이 있음을 분명히 했다.이는 전투 지역에 대한 자위대 파견이나 군함 투입에 신중한 기존 입장을 유지한 것으로 풀이된다.이는 무력 사용을 제한하는 일본의 평화헌법 체제 아래에서 전투가 진행 중인 지역에 자위대나 군함을 보내는 데 법적·정치적 제약이 크다는 점을 분명히 한 것으로 풀이된다. 일각에서 제기됐던 전후 기뢰 제거 지원이나 조사·연구 목적 함정 파견 같은 방안도 공개 회담에서는 확인되지 않았다.◇ 트럼프 '진주만' 돌출 발언… 미·일 화해의 금기 건드려이번 회담의 가장 파장이 큰 장면은 트럼프 대통령의 '진주만(Pearl Harbor)' 발언이었다.그는 대(對)이란 공격을 사전에 동맹국에 통보하지 않은 이유를 묻는 질문에 "우리는 기습을 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다"며 "기습에 대해 일본보다 더 잘 아는 나라가 어디 있느냐. 왜 나에게 진주만에 관해 미리 말해주지 않았느냐"고 말했다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이 발언 직후 다카이치 총리는 눈을 크게 뜨고 깊은 숨을 내쉰 뒤 침묵을 지켰다.전후 미일 관계에서 진주만 공습은 공개석상에서 직접 거론을 자제해온 민감한 주제였다. 특히 2016년 버락 오바마 전 대통령과 아베 신조 전 총리가 공동으로 진주만을 방문해 화해 메시지를 강조한 흐름과 비교하면, 이번 발언은 외교적 금기를 건드린 이례적 사례로 평가된다.◇ 군사 대신 원유·SMR·공동비축… 일본, 경제 카드로 우회 대응일본은 군사적 기여 확대 요구에 정면 대응하기보다 에너지·투자 협력으로 대응하는 전략을 택한 것으로 보인다.다카이치 총리는 "세계 에너지 시장 안정을 위한 구체적 제안"을 가져왔다고 밝혔으며, 일본 측 설명에 따르면 미국산 원유 조달 확대와 공동 비축이 주요 의제로 논의됐다.특히 일본 내 저장시설을 활용한 미국산 원유 공동 비축은 공급망 안정과 에너지 안보를 동시에 강화하는 방안으로 평가된다.이와 함께 일본은 제2차 전략적 투자 프로젝트를 발표했다고 밝혔으며, 여기에는 소형모듈원자로(SMR)와 천연가스 발전소 건설 등 미국 내 전력 인프라 확대 사업이 포함될 것으로 전해졌다.이는 인공지능(AI) 확산으로 급증하는 전력 수요 대응과 동시에, 일본이 대미 경제 협력을 통해 안보 부담을 보완하려는 전략으로 해석된다.◇ 희토류·해양 광물·미사일 협력… 경제안보 패키지 구체화이번 회담에서는 핵심 광물 공급망과 경제안보 협력도 주요 의제로 다뤄졌다.일본 측에 따르면 양국은 희토류 등 핵심 광물과 관련한 협력 방안과 문서를 마련했으며, 정보 공유와 공동 투자 확대를 추진하기로 했다. 또 일본 미나미토리시마(南鳥島 주변 해역의 해양 광물 자원 개발 협력도 포함된 것으로 전해졌다.안보 분야에서는 미사일 공동 개발과 생산 등 협력 강화가 논의됐으며, 이는 인도·태평양 지역에서 미일 동맹의 억지력을 높이기 위한 조치로 평가된다.◇ 인도·태평양·북한까지 의제 확대… 납치 문제도 재확인다카이치 총리는 회담에서 "인도·태평양 안보 환경도 매우 엄중하다"며 중국 문제를 포함한 지역 안보 인식을 공유했다.트럼프 대통령 역시 중국 방문 계획을 언급하며 일본과 중국 관계에 대한 의견을 구해, 미·중·일 구도가 회담 배경에 있음을 드러냈다.북한 문제도 논의됐다. 다카이치 총리는 김정은 북한 국무위원장과의 직접 회담 의지를 전달했고, 일본인 납치 문제 해결에 대해 미국의 지지를 확인했다고 설명했다.◇ 안보 청구서엔 경제 카드… 미일 동맹 '절충형 거래' 부상종합하면 이번 미·일 정상회담은 미국이 동맹국에 안보 부담 분담을 요구하는 가운데, 일본이 군사 대신 경제·에너지 협력으로 대응한 '절충형 동맹 조율'의 성격을 보였다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 문제를 계기로 일본의 역할 확대를 압박하면서도, 나토보다 협조적이라는 평가를 병행하는 전략을 구사했다.다카이치 총리는 이란 핵 문제와 해협 봉쇄를 비판하며 미국에 힘을 실었지만, 평화헌법에 따른 군사적 한계를 분명히 했다. 대신 원유 조달 확대, 공동 비축, SMR 투자, 공급망 협력 등 경제적 성과를 통해 대응했다.다만 '진주만' 발언은 미·일 동맹이 여전히 트럼프식 돌출 외교의 변수에서 자유롭지 않다는 점을 보여줬다. 이번 회담은 결국 안보 압박과 경제 보완, 그리고 외교적 긴장이 교차한 복합적 정상외교의 사례로 평가된다.