[시승기] BYD 돌핀, 시작가 2450만원… 가성비로 단점을 지운 ‘EV 시티카’

1 이 가격대라면 충분하다. BYD의 소형 전기차 '돌핀'을 직접 시승하며, 2450만원부터 시작하는 이 모델이 단순히 가격 경쟁력에 머무는지, 아니면 실제 일상 주행에서도 만족할 수 있는 완성도를 갖췄는지 살펴봤다.