배동현 대한장애인노르딕스키연맹 회장, 김윤지 선수에 5억 원 특별 포상

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2026 밀라노 코르티나 동계 패럴림픽에서 성과를 거둔 대한민국 장애인노르딕스키 국가대표 선수단을 위한 격려식이 지난 3월 21일 열렸다.

이번 행사는 배동현 대한장애인노르딕스키연맹 회장(BDH재단 이사장)이 주관했으며, 대한장애인체육회 정진완 회장과 연맹 관계자, 선수단 및 가족 등 약 50명이 참석했다.

이날 배 회장은 선수단 전원에게 순금 20돈으로 제작된 기념 메달을 수여했다. 해당 메달은 대회 성적과 관계없이 최선을 다한 선수들을 격려하기 위해 마련된 것으로, 선수 개개인에게 직접 전달됐다.

또한 이번 대회를 끝으로 국가대표 은퇴를 선언한 2018 평창 동계 패럴림픽 금메달리스트 신의현과 국제패럴림픽위원회 선수위원 원유민에게 공로패가 수여됐다. 공로패는 전통 자개와 순금 10돈으로 제작돼 오랜 기간 국가대표로 헌신한 공로를 기렸다.

격려식의 핵심은 포상금 지급이었다. 이번 대회에서 금메달 2개와 은메달 3개를 획득하며 단일 대회 최다 메달 기록을 세운 김윤지 선수에게는 총 5억 원의 포상금이 수여됐다. 이는 BDH재단과 대한장애인노르딕스키연맹의 지급 기준에 따라 산정된 금액이다.

이와 함께 선수단을 이끈 손성락 감독에게는 1억 원, 김한울 코치에게는 5천만 원의 포상금이 각각 지급됐다. 또한 메달 획득 여부와 관계없이 선수단 전원에게 1인당 3천만 원의 특별 포상금이 전달됐다.

배동현 회장은 “선수단이 보여준 도전과 열정은 큰 감동을 줬다”며 “앞으로도 선수들이 더 큰 목표를 향해 나아갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.