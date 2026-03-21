봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

내 나라 여행박람회 22일까지 진행

clip20260321105000 0 문화체육관광부 제공

국내 여행을 알리는 대표 박람회인 '내 나라 여행박람회'가 서울 코엑스마곡에서 22일까지 진행된다.올해로 23회를 맞이한 내 나라 여행박람회는 전국 각 지역의 관광자원을 소개하는 행사다. 지자체, 관광 관련 기관 등 160곳이 부스 385개를 운영해 국내 여행 정보를 제공하고 방문객 참여 이벤트를 연다.전시장에서는 각 지역의 홍보관이 운영된다. 지역 특색을 살린 관광 콘텐츠와 여행상품을 만나볼 수 있다. 고유의 자연과 문화, 생활도 경험할 수 있다. 미식 관광, 야간 관광, 지역여행, 섬·해양 관광 등 다양한 주제로 지역관광의 새로운 가능성을 느낄 수 있을 것으로 보인다.야외 마곡광장에서는 지역 소상공인과 지역 브랜드가 참여하는 '내 나라 로컬 맛켓'과 '내 나라 프리마켓'이 열린다. 지역 먹거리와 특산물, 체험행사 등이 마련됐다. 국내 여행과 지역 경제를 연결하는 지역 상생 모델을 소개하고 지역 소상공인과의 협력 기반을 확대한다.문화체육관광부가 주최하고 한국관광협회중앙회가 주관하는 이 행사에서는 박람회 방문이 실제 지역 방문과 여행 소비로 이어질 수 있는 관광 생태계 구축 방안도 논의된다. '지역균형발전 콘퍼런스'를 통해 지자체와 관광업계가 함께 지역관광의 방향을 논의하고 새로운 관광상품 발굴과 지역관광 활성화 방안을 모색한다.국내 섬과 해양 관광의 매력을 소개하는 '섬 기획관'도 운영한다. 섬 관광과 해양 관광 자원의 가능성을 알리고, 지역의 자연 자원을 활용한 새로운 관광 콘텐츠와 지역여행 활성화 방안을 제시한다. 아울러 '웰니스 치유·해양·열린 관광 공모 설명회'도 마련됐다. 지자체와 관광업계가 참여하는 관광사업 정보를 공유하고 지역여행 콘텐츠 발굴을 지원한다.앞서 지난 19일 열린 개막식에는 김대현 문체부 2차관이 참석해 박람회 개막을 축하하고 체험행사 등에 참여했다. 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재 스님은 사찰음식 강연과 조리, 사전 응모자 100명을 대상으로 한 시식 등, 사찰음식 시연회를 진행하기도 했다.김 차관은 "내 나라 여행박람회는 국내 여행의 새로운 가능성을 보여주는 우리나라 대표 여행박람회"라며 "이번 박람회를 통해 우리 국민들이 일상에서 더욱 쉽게 여행하고, 그 여행으로 인해 지역이 살아나는 선순환이 일어나기를 기대한다"고 말했다.