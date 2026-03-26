닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

종전 협상 앞두고 미·이란 대치…지상전 대비 속 확전 긴장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260326010008096

글자크기

닫기

하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 03. 26. 15:38

이번주 협상 성사 여부 주목…백악관 "지옥 불러올 준비" 압박
이란, 하르그섬 주변 지뢰 설치 등 전력 강화·미 공격 대비 태세
TOPSHOT-FILES-IRAN-US-ISRAEL-WAR-TRANSPORT-SHIPPING
미국 항공우주국(NASA·나사)의 테라 위성에 탑재된 센서 모디스(MODIS)가 5일(현지시간) 찍은 사진으로 오만만과 이란 남부 및 파키스탄 남서부에 위치한 마크란 지역(중앙), 호르무즈 해협(왼쪽), 그리고 오만 북부 해안이 보인다./AFP·연합
미국과 이란 간 전쟁이 28일로 한 달을 맞은 가운데 양측이 종전 협상 수용 여부를 두고 팽팽하게 맞서고 있다. 미국은 강경 발언을 이어가며 협상 테이블에 나설 것을 압박하고 있고, 이란은 지상전에 대비한 방어 태세를 강화하고 있다.

미국은 협상을 수용하라며 그렇지 않을 경우 더 강력한 타격을 가하겠다고 경고했다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 "이란이 현실을 받아들이지 못하면 트럼프 대통령은 어느 때보다 더 큰 타격을 가할 준비가 돼 있다"며 "지옥을 불러올 준비가 돼 있다"고 밝혔다. 미국은 종전을 위한 이른바 '15개 요구안'을 제시한 채 압도적 전력을 배경으로 이란 지도부를 압박하고 있다.

이란은 직접 협상에는 선을 긋고 군사 대비에 집중하고 있다. CNN에 따르면 이란은 미군의 지상 작전에 대비해 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬 방어 전력을 대폭 강화했다.

소식통들은 이란이 최근 몇 주간 해당 지역에 병력과 방공 전력을 추가 배치했다고 전했다. 특히 섬 주변 해안선과 상륙 예상 지역에 대인·대전차 지뢰를 설치하는 등 미군 상륙에 대비한 방어 체계를 구축한 것으로 알려졌다. 기존 다층 방어망에 더해 휴대용 지대공 미사일(MANPADS)까지 추가 배치되면서 지상전 대비 태세가 한층 강화된 상황이다.

이란은 해상 교통로를 활용한 압박도 병행하고 있다. 호르무즈 해협에 이어 홍해 입구 봉쇄 가능성까지 거론하며 위협 수위를 높이고 있다. CNN은 이란 군 소식통을 인용해 두 해협이 동시에 봉쇄될 경우 군사 충돌이 전면전으로 확산할 가능성을 배제할 수 없다고 보도했다.

특히 바브엘만데브 해협까지 봉쇄될 경우 에너지 시장 충격이 불가피할 것으로 보인다. 이 해협은 홍해 남단에 위치한 전략 요충지로 수에즈 운하로 이어지는 핵심 해상로다.

물밑에서는 협상 가능성도 거론되고 있다. 미국과 이란 모두와 관계가 깊은 파키스탄이 중재에 나서 이번 주말 이슬라마바드에서 협상을 열자는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 성사될 경우 개전 이후 첫 대면 협상이 된다.

트럼프 대통령의 방중 일정도 변수로 작용하고 있다. 방중 일정이 5월 14~15일로 재조정되면서 그 이전에 전쟁을 정리해야 할 시간 압박이 커진 상황이다. 협상 성사 여부에 따라 전쟁이 진정 국면으로 전환될지, 지상전을 포함한 확전으로 이어질지가 갈릴 것으로 보인다.
하만주 워싱턴 특파원
관련기사

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 '관세 안정' 공감대

방중 연기 트럼프 발표에 中 계속 소통 언급

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 “협상 거론은 美 패배” vs 백악관 “생산적 대화”…이스라엘 ‘조기 종전’ 우려 속 타격 격화

국세청, 사업 자금 대출로 주택 취득 철저히 검증

‘왕사남’ 장항준 감독·유해진이 챙길 ‘가욋돈’ 규모는?

李대통령 “전기요금 웬만하면 유지…전기 절약 협조해 달라”

유류세 인하 확대·요소 수급 관리…정부, 중동발 ‘복합위기’ 총력 대응

트럼프 방중 5월 14~15일…이란 전쟁 ‘종결 시간표’ 반영된 미중 정상회담

이란, 美 15개 종전안 ‘공식 거부·물밑 검토’ 이중 행보…핵·호르무즈 놓고 충돌 속 지상전 기로

지금 뜨는 뉴스

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…31일 토론회 개최

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다