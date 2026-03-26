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정치

국힘 오세훈·윤희숙·박수민 ‘정책 대결’ 본격화

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장예림 기자

승인 : 2026. 03. 26. 17:05

오세훈·윤희숙·박수민…현직 프리미엄 vs 정책 차별화
오세훈 핵심사업 정면 겨냥 ‘한강버스 폐기’
컷오프 반발 확산에 공천 잡음…지방선거 변수로 부상
국민의힘 박수민 의원, 서울시장 후보 출마<YONHAP NO-3307>
국민의힘 박수민 의원이 26일 국회 소통관에서 서울시장 후보 출마 회견에서 서울 시장직을 향한 출사표를 던지고 있다./연합
국민의힘 서울시장 경선 구도가 오세훈 서울시장과 윤희숙 전 의원, 박수민 의원의 '3파전'으로 압축되면서 당내 경쟁이 본격화하고 있다. 현직 프리미엄을 지닌 오 시장이 고지를 선점한 가운데 윤 전 의원과 박 의원은 정책 차별화와 쇄신을 내세워 추격에 나서는 구도다.

26일 정치권에 따르면 이번 경선은 인지도와 시정 경험에서 앞선 오 시장에 맞서 '두 도전자'가 존재감을 키워가는 양상으로 전개되고 있다. 오 시장은 현직 시장으로서 행정 성과와 안정감을 강점으로 내세우고 있고, 윤 전 의원은 당 혁신위원장 출신이라는 상징성과 함께 개혁·미래 비전을 강조하고 있다. 박 의원은 이날 공식출마 선언과 함께 민생 현안과 주택 문제를 전면에 내세우며 정책 경쟁에 가세했다.

후보 간 차별점은 정책 대결에서도 뚜렷하게 드러나고 있다. 오 시장은 강남·강북 균형발전을 위한 '역세권 활성화' 등 기존 시정의 연속성에 방점을 찍고 있다. 반면 윤 전 의원은 자신의 강점인 '경제전문가' 이미지를 내세워 인공지능(AI) 기술을 문화·행정에 접목한 '서울노믹스'를 제시했다. 여기에 미래형 도시 비전을 부각하고 있고, 서울시립대 의전원 설립 등 의료 공약도 함께 내세우고 있다. 박 의원은 신축 및 거래 활성화, 주택 바우처 등 주택 공급 확대에 초점을 맞추며 실수요 중심의 민생 공약을 강조하고 있다.

특히 오 시장의 대표 사업인 '한강버스'를 둘러싼 공방은 경선의 쟁점으로 떠오르고 있다. 윤 전 의원과 박 의원은 나란히 한강버스 사업 폐기와 재검토 입장을 내세우며 오 시장 견제에 나섰다. 두 후보가 오 시장의 핵심 사업을 정조준하면서 단순한 인물 경쟁을 넘어 시정 노선과 정책 우선순위를 둘러싼 대결로 확장되는 모습이다.

다만 경선 흥행과 별개로 공천 과정에서의 잡음은 부담 요인으로 남아 있다. 컷오프된 예비후보들이 당 공천관리위원회의 심사 기준과 절차에 문제를 제기하며 이의신청에 나서면서 공천 공정성 논란의 여진이 이어지고 있다. 당 안팎에서는 경선 과정의 내홍이 길어질 경우 본선 경쟁력에도 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 나온다.
장예림 기자

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