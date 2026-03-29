수비 붕괴 홍명보호, 월드컵 앞두고 0-4 대패 충격

골대 3번 불운 속 코트디부아르에 완패

4-0 충격패, 고개숙인 캡틴 0 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. / 연합뉴스

한국 축구가 북중미 월드컵을 앞두고 마지막 A매치 기간에 열린 평가전에서 참패를 당했다.홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 열린 경기에서 코트디부아르에 0-4로 대패했다.이번 경기는 북중미 월드컵 전 마지막 A매치 기간에 잡힌 평가전 2연전 중 첫 경기이자 월드컵 본선 조별리그 남아프리카공화국의 가상 상대를 맞은 실전 모의고사였으나, 홍명보호는 예상 외의 완패를 당해 체면을 구겼다. 코트디부아르는 피파(FIFA) 랭킹 37위로, 한국(22위)보다 15계단 아래다.홍명보호는 최근 파라과이(2-0), 볼리비아(2-0), 가나(1-0)를 상대로 A매치 3연승을 거두고 있었지만, 해외에서 치른 평가전에서 패배하며 낯선 환경에서의 적응 능력에 대한 숙제도 남겼다.이날 한국은 주장 손흥민(LAFC)와 이강인(PSG)가 각각 감기 기운과 발목 부상 영향으로 선발 출전하지 못한 가운데 시험 아닌 시험을 해야 했다. 전후반 골대를 모두 세 차례나 맞히는 불운으로 인해 점수 차가 크게 벌어졌지만, 대패의 가장 큰 원인은 허술한 수비로 볼 수 있었다.전반 35분 에반 게상, 전반 추가시간 시몽 아딩그라, 후반 17분 마르시알 고도, 후반 종료 직전 윌프리드 싱고에게 연속 골을 허용하며 0-4 대패를 받아들여야 했다.한국은 왼쪽 측면에 나선 황희찬(울버햄튼)이 활발한 움직임을 보인 가운데 오현규(베식타시)와 설영우(즈베즈다), 이강인이 골이나 다름 없는 슛을 날렸지만 모두 골대를 맞혀 득점에 실패했다.홍명보호는 한국시간 4월 1일 오전 3시45분 오스트리아와 유럽팀을 겨냥한 두 번째 평가전을 치른다.