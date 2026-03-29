與 “내달 9일” vs 野 “14일 전후”… 추경 처리시기 ‘샅바싸움’

진성준 국회 예산결산위원회 위원장(가운데)과 더불어민주당 간사인 이소영 의원(왼쪽), 국민의힘 간사인 박형수 의원이 지난 27일 국회에서 중동 사태 대응을 위한 추가경정 예산안 협의를 위해 만나 대화하고 있다. /연합