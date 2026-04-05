영업익으로 이자갚기도 힘들어… 벼랑끝 몰린 부실기업 최대

0 AI생성이미지. 자료=각 사/ 그래픽=박종규 기자

은행에서 돈을 빌린 기업 가운데 부실기업으로 전락할 위험이 있는 기업 수가 지난 1년 새 800곳 넘게 늘었다. 기업들이 직격탄을 맞았던 코로나 팬데믹 시기와 비교해도 1000곳 이상 늘어난 규모다. 팬데믹 이후 장기간 이어진 고금리 기조와 더딘 내수 회복으로 원리금 상환조차 버거운 기업이 급증한 영향으로 풀이된다.



부실기업 확대는 생산적 금융 전환을 위해 기업대출을 늘려야 하는 은행권에 적잖은 부담으로 작용할 전망이다. 은행들이 리스크 관리 차원에서 신용위험평가를 예년보다 보수적으로 운용하고 있지만, 기업 부문에서 부실채권이 빠른 속도로 불어나고 있어서다. 여기에 중동 상황이 장기화될 경우 회복세에 있던 실물경제가 다시 흔들릴 수 있다는 관측까지 더해지면서, 은행이 짊어지고 있는 부실 리스크가 한층 커질 수 있다는 우려가 나온다.



5일 각 시중은행 경영현황 보고서에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행이 2025년 실시한 기업신용위험 상시평가에서 '부실징후기업이 될 가능성이 큰 기업'으로 분류한 기업 수는 3364곳으로 나타났다. 전년 대비 32.6%(828곳) 늘어난 규모로, 2005년 관련 통계 집계가 시작된 이후 사상 최대치다. 코로나 팬데믹 충격이 컸던 2022년과 비교해도 1106곳 증가했다.



은행들은 돈을 빌려준 기업에서 부실 징후가 나타나면 기업신용위험평가를 실시한다. 주로 최근 3년 연속으로 현금 흐름이 적자를 기록했거나, 짧은 기간 신용등급이 급격히 하락하는 등 재무 건전성이 악화된 기업이 대상이다. 평가 결과에 따라 A~D 등급으로 분류하는데, 이 중 부실징후기업이 될 가능성이 큰 기업은 B등급에 해당한다. 워크아웃 혹은 회생절차를 추진하는 C·D등급보다는 사정이 낫지만, 재무 건전성이 추가로 악화될 수 있어 잠재적인 부실기업으로 여겨진다.