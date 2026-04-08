[포토] 서울갤러리 내 청년 취업상담창구 AI면접·컨설팅 운영

8일 서울시청 서울갤러리 내 청년활력소에 마련된 취업상담창구를 찾은 한 청년이 취업 상담을 하고 있다. 서울시는 서울갤러리를 방문한 청년들이 별도 예약 없이 상담과 AI면접·역량검사부터 자기소개서·면접 컨설팅 등을 이용할 수 있도록 취업상담창구를 운영한다고 이날 밝혔다. /정재훈 기자