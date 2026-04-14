[포토]봄맞이 이순신 장군 동상 세척

14일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 서울시 관계자들이 이순신 장군 동상을 세척하고 있다.이번 작업은 13일 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 이틀간 진행된다. 첫날인 13일에는 세종대왕 동상, 14일에는 이순신 장군 동상에 대한 세척 작업이 각각 이뤄진다.