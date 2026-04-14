경정, 1g도 놓칠 수 없는 치열한 체중 경쟁

image01 0 경정 경주에서 우승한 선수가 손가락을 치켜들며 기뻐하고 있다./ 국민체육진흥공단 제공

경정은 체중 경쟁이다. 수면 위를 질주하는 경정 특성상 선수의 체중은 경기력에 직접적인 영향을 미친다.체중이 무거운 선수는 직선 주로에서 불리하다. 반면 체중이 가벼운 선수들에 비해 상대적으로 선회 시 중심 이동이 안정적이고 바람이나 수면의 너울 영향을 덜 받는다. 그럼에도 가벼운 선수들과 경합에서 작은 실수 하나에 승기를 내줄 가능성이 높다. 실제로 체중이 60kg을 넘는 선수 중에서는 경정을 대표하는 간판급 스타가 많지 않은 것도 이런 이유와 무관하지 않다.반대로 체중이 지나치게 가벼운 선수는 직선 주로에서 탄력을 받기가 수월하다. 그러나 스타트 감각, 턴 마크 공략 능력, 정교한 조종술이 요구된다.이런 이유로 선수들은 체중 관리에 철저하다. 식단 조절과 꾸준한 운동으로 몸 상태를 유지하고, 필요할 경우 사우나 등을 활용해 체중을 세밀하게 조정한다. 특히 여자 선수들은 기본 체중이 낮아 오히려 체중을 늘려야 할 때가 있다. 이 경우 식사량을 늘리거나 근력 운동을 병행하는 등 적정 체중 유지에 힘쓴다.과도한 감량 경쟁이 선수들의 건강을 해칠 우려가 있다. 이에 무리한 감량을 방지하고 선수들의 신체 보호와 공정한 경쟁환경을 만들기 위해 경륜경정총괄본부는 경정에 있어 '최저 체중 제도'를 운영 중이다. 현재 기준은 여자 선수 51kg, 남자 선수 55kg 이상으로 이 기준에 1g이라도 부족한 선수들은 500g의 납판이나 납조끼를 추가 장착해야 한다.경정이 단순한 체중 경쟁이 아니라 기술과 전략, 장비가 어우러지는 종합 스포츠라고 해도 체중 관리는 선수들의 기본 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소다. 수면 위에서 펼쳐지는 치열한 승부 뒤에는 단 1g까지 계산하며 몸 상태를 관리하는 선수들의 보이지 않는 노력이 숨어 있다.