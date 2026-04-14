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사회

[포토]국민연금기금운용위원회에서 발언하는 정은경 장관

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박성일 기자

승인 : 2026. 04. 14. 15:47

정은경 보건복지부 장관이 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제3차 국민연금기금운용위원회에 참석해 발언을 하고 있다.
박성일 기자

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