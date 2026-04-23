英하이엔드 오디오 바워스앤윌킨스, Px8 S2 신규 컬러 2종 미드나잇·펄 블루 출시

무선 헤드폰 위한 새로운 프리미엄 마감 출시



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영국 하이엔드 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)는 23일 플래그십 무선 오버이어 헤드폰 Px8 S2에 미드나잇 블루(Midnight Blue)와 펄 블루(Pearl Blue) 두 가지 신규 프리미엄 마감을 추가하며 컬러 라인업을 강화했다.

이번 신규 색상 출시로 Px8 S2는 기존 오닉스 블랙, 웜 스톤, 맥라렌 에디션을 포함해 총 5종의 선택지를 갖추게 됐다. 이를 통해 바워스앤윌킨스는 인이어와 오버이어를 아우르는 전체 무선 제품군에서 브랜드 역사상 가장 방대한 21가지 컬러 옵션을 완성하며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

새로운 색상들은 브랜드 특유의 고급스러운 디자인 언어를 충실히 계승한다. 제품 전면을 감싸는 최고급 나파 가죽과 정교하게 마감된 알루미늄 디테일이 조화를 이루며 프리미엄 오디오 기기로서의 독보적인 존재감을 드러낸다. 브랜드 측은 소리만큼이나 외관의 완성도도 중요하다는 원칙 아래, 현대적인 감각과 소비자의 다양한 취향을 반영해 이번 색상을 선정했다고 밝혔다.

성능 면에서는 수많은 수상 이력이 증명하는 플래그십 수준의 오디오 퍼포먼스를 변함없이 제공한다. 정교한 설계와 고급 소재, 깊이 있는 사운드의 조화를 통해 하이엔드 무선 헤드폰으로서의 가치를 증명한다.

바워스앤윌킨스 관계자는 Px7 S3와 Pi8에 이어 Px8 S2에도 새로운 마감을 추가함으로써 역대 최다 수준의 컬러 선택권을 제공하게 됐다고 설명했다. 미드나잇 블루와 펄 블루 색상의 Px8 S2는 23일부터 공식 홈페이지 및 네이버 브랜드 스토어를 통해 구매 가능하다.