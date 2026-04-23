로레알 스킨수티컬즈, 체험형 ‘더마랩’ 오픈…“고객 접점 확대”

제품·진단·관리 결합한 '통합 스킨케어' 거점 마련

"피부 변화 맞춘 정밀한 스킨케어 전략 제안할 것"

[사진1] 스킨수티컬즈, '더마랩'오픈 0 더마랩 오픈 행사 이미지./스킨수티컬즈

로레알 그룹의 프리미엄 항산화 전문 브랜드 스킨수티컬즈가 체험형 스킨케어 공간을 앞세워 국내 시장 공략에 나섰다. 제품 판매와 함께 피부 진단·관리까지 아우르는 통합형 서비스로 소비자 접점을 확대하겠다는 전략이다.스킨수티컬즈는 지난달 22일 통합 스킨케어 공간 '더마랩(Derma Lab)' 오픈 기념 뷰티 클래스 행사를 개최했다고 23일 밝혔다. 더마랩은 국내 최초의 스킨수티컬즈 전용 공간으로, 개인 피부 상태를 정밀하게 분석하고 이에 기반한 맞춤형 설루션을 제공하는 것이 핵심이다.최근 더마코스메틱 시장은 기능성 성분과 임상 데이터에 대한 소비자 관심이 높아지며 빠르게 성장하고 있다. 제품 효능뿐 아니라 '개인 맞춤형 관리'와 '전문성'이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡고 있다는 분석이다. 스킨수티컬즈 역시 이러한 흐름에 맞춰 항산화 기반 피부 과학을 중심으로 한 전략을 강화하고 있다.더마랩은 이 같은 전략을 반영한 공간이다. 피부 자가 진단과 전문 상담을 통해 개인별 피부 상태를 분석하고, 외부 환경 스트레스에 대응하는 항산화 중심 스킨케어 루틴을 제안한다. 특히 시술 후 관리 단계까지 고려한 스킨케어 설계를 통해 보다 체계적인 관리가 가능하다고 회사 측은 설명했다.이번 행사는 병원 및 브랜드 관계자와 인플루언서 등이 참석한 가운데 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 현장에서는 더마랩 공간 소개를 비롯해 피부 자가 진단 세션, 올해 스킨케어 트렌드에 대한 설명이 이어졌다. 참석자들은 제품 사용법과 함께 전문 케어 이후 일상적인 스킨케어의 중요성에 대한 설명을 듣고, 브랜드가 제시하는 관리 방식을 체험했다.스킨수티컬즈는 더마랩을 통해 제품-진단-관리로 이어지는 통합형 서비스를 구축하고 장기적으로는 개인 맞춤형 관리 프로그램까지 확대한다는 계획이다. 업계에서는 오프라인 체험을 강화한 이 같은 전략이 브랜드 신뢰도를 높이는 동시에 충성 고객 확보로 이어질 수 있다는 평가도 나온다.이수지 스킨수티컬즈 브랜드 제너럴 매니저는 "더마랩은 단순히 제품을 경험하는 공간을 넘어, 스킨수티컬즈가 추구해 온 항산화 기반 스킨케어 철학을 전달하기 위해 기획된 공간"이라며 "임상 중심의 스킨케어 설루션을 보다 체계적으로 제안할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "향후 더마랩을 통해 개인별 피부 상태에 맞춘 정밀 상담과 지속적인 관리 프로그램을 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.