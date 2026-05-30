[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 30일

소띠

37년 귀인을 만나 근심이 사라진다.

49년 나쁜 운이 가고 좋은 운이 찾아온다.

61년 뜻하던 대로 일이 잘 풀린다.

73년 귀인이 힘껏 도와주는 날이다.

85년 다툴 일이 생기니 조심해야 한다.

97년 소원이 뜻대로 이뤄지는 날이다.