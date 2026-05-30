[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 30일

쥐띠
36년 근심이 조금씩 없어진다.
48년 집안에 우환과 질고가 빠져나간다.
60년 가족과 함께 나들이를 간다.
72년 기쁨을 누리니 운수대통한다.
84년 손해를 입히는 사람들이 찾아온다.
96년 금전 운이 들어오다가 급히 나간다.
소띠
37년 귀인을 만나 근심이 사라진다.
49년 나쁜 운이 가고 좋은 운이 찾아온다.
61년 뜻하던 대로 일이 잘 풀린다.
73년 귀인이 힘껏 도와주는 날이다.
85년 다툴 일이 생기니 조심해야 한다.
97년 소원이 뜻대로 이뤄지는 날이다.
범띠
38년 다툼이 생기지 않게 더욱 신경 써야 한다.
50년 계약문서에 이익이 따르는 날이다.
62년 바라던 일이 순조롭게 풀리니 얼굴에 웃음꽃이 핀다.
74년 금전 운이 열리고 기분이 좋아진다.
86년 마음이 심란하고 답답하니 외출하여 머리 식힌다.
98년 다툼으로 인하여 구설수가 생기지 않게 신경 쓴다.
토끼띠
39년 바라던 소원을 성취한다.
51년 걱정하던 소식을 듣게 된다.
63년 행운과 즐거움이 모두 찾아온다.
75년 많은 것을 바라지 말아야 한다.
87년 마음이 급하게 먹으니 되는 일이 없다.
99년 운이 약해지니 근심만 가득한 날이다.
용띠
40년 막혔던 금전 운이 풀린다.
52년 명예가 높아지는 날이다.
64년 감정을 그대로 표현하면 안 된다.
76년 나의 일은 스스로 잘 정리해야 한다.
88년 걱정하던 일이 잘 해결된다.
00년 결혼식 참석으로 동창을 만나는 날이다.
뱀띠
41년 답답했던 속이 시원하게 풀린다.
53년 입찰 운이 좋아 기분 좋은 날이다.
65년 건강관리에 더 신경 써야 한다.
77년 바라던 소원을 성취한다.
89년 마음먹은 일이 뜻대로 잘 안 된다.
01년 반가운 친구가 찾아오니 즐거움이 가득하다.
말띠
42년 이익이 별로 없는 날이다.
54년 운수대통하니 밝은 서광이 비친다.
66년 신중히 생각하고 판단해야 한다.
78년 여행길에 소지품을 잃어버릴 수 있으니 주의해야 한다.
90년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
02년 기분이 안 좋은 날이니 조심한다.
양띠
43년 문서 운이 서서히 풀린다.
55년 마침내 고민이 해결된다.
67년 금전 운이 좋아지니 급한 돈이 마련된다.
79년 힘들었던 일이 해결된다.
91년 식사 자리에 언행에 유의한다.
99년 말다툼이 생길 수 있으니 조심해야 한다.
원숭이띠
32년 명성 운이 가득 들어온다.
44년 운이 좋아지려고 하니 기쁨이 두 배로 늘어난다.
56년 지인이 어려움을 해결해준다.
68년 화를 많이 내니 후회할 일이 생긴다.
80년 상대방의 자존심을 해치는 말은 삼간다.
92년 금전을 빠르게 쓰니 근심만 생긴다.
닭띠
33년 오후에 행운이 찾아온다.
45년 동남 방향에서 행운이 찾아온다.
57년 우울할 때는 기분 전환을 해야 한다.
69년 장거리 운전을 조심한다.
81년 고집만 부리니 되는 일이 별로 없다.
93년 욕심으로 인해 근심만 생긴다.
개띠
34년 짜증을 내니 일이 꼬인다.
46년 친인척과 좋은 시간을 보낸다.
58년 귀한 문서가 집 안에서 발견된다.
70년 어려운 와중에 운수대통한다.
82년 빌려줬던 금전 소식을 듣게 된다.
94년 반갑지 않은 사람을 만나는 날이다.
돼지띠
35년 꼭 받고 싶었던 것을 선물 받으니 기분이 좋다.
47년 기쁜 소식을 들으니 왠지 눈물이 난다.
59년 근심 사라지니 얼굴이 한결 밝아진다.
71년 기분 좋게 햇살이 집안 곳곳에 들어온다.
83년 기뻐하게 될 일이 생긴다.
95년 바라던 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장