[카드뉴스] 힘들다고 하면 안 돼? '감정 참는 습관'…뇌 건강에 위험할 수도?

"괜찮아"를 반복할수록, 몸과 마음은 조용히 지칠 수도 있습니다.

감정을 계속 억누르는 습관과 장기적인 스트레스는

정신 건강과 뇌 건강에 영향을 줄 수 있습니다.

왜 '감정 억제'가 문제일 수 있을까?

감정 자체보다 "지속적인 억제 상태" 가 중요합니다.

• 스트레스 증가

• 우울·불안 위험 증가

• 사회적 고립 가능성

• 정신 건강 부담 증가

감정을 건강하게 다루는 습관이 중요합니다.

스트레스와 뇌

장기적인 스트레스 상황에서는

• 스트레스 호르몬(코르티솔) 변화

• 집중력 저하 가능성

• 기억력 저하 가능성

• 정신적 피로 증가

전문가들은 "지속적인 스트레스 관리" 를 중요하게 봅니다.

※ 개인에 따라 영향은 다를 수 있습니다.

감정 참기 ≠ 감정 조절

무조건 참기 : "괜찮아..." 감정을 계속 억누르기

→ 건강한 감정 조절 : "지금 조금 힘들어." 감정을 인식하고 표현하기

감정을 없애는 것이 아니라 건강하게 다루는 것이 중요합니다.

뇌는 생각보다 스트레스에 민감합니다

지속적인 스트레스는

• 수면 문제

• 집중력 저하

• 기억력 저하

• 정신적 피로 증가 등과 관련될 수 있습니다.

전문가들이 권하는 뇌 건강 습관

• 규칙적인 운동

• 충분한 수면

• 스트레스 관리

• 주변 사람과 교류하기

• 취미와 휴식 만들기

작은 습관이 뇌 건강을 만듭니다.

당신은 힘들 때 감정을 표현하는 편인가요?

• 표현하는 편

• 혼자 참는 편

무조건 참지마세요.

건강하게 표현하세요