장동혁, 李대통령 투표지 노출에 “명백한 고의…특정후보 지지 신호”

발언하는 장동혁 상임선대위원장<YONHAP NO-5894> 0 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 29일 서울 영등포구 중앙당사에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 29일 이재명 대통령이 사전 투표장 기표소에 들어갔다가 투표용지를 들고 나와 기표 도장에 대해 문의한 것에 대해 "명백한 고의이고 불법 선거운동"이라고 비판했다.장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "이 대통령이 사전투표를 하면서 대놓고 불법 선거운동을 했다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 "대통령이 투표장 기표소에서 나와 이미 기표가 된 투표용지를 들고 많은 방송 카메라 앞에서 기표된 부분을 가리키며 유·무효를 따지는 것은 '나는 이 정당과 후보를 찍었으니 국민 여러분도 이 정당과 후보를 찍었으면 좋겠다'라고 신호를 보내는 것"이라며 "특히 '개딸'들은 일사분란하게 움직일 것"이라고 주장했다.이어 "대통령이 정치적 중립 의무 의반과 선거 중립 의무 위반을 어겨가면서 특정 후보에 대한 지지호소를 대놓고 한 것"이라며 "모든 방송 카메라가 돌아가고 있는 상황에서 선거관리위원회 직원이 보여주면 안 된다고 하는데도 아랑곳하지 않았다"고 꼬집었다.장 대표는 "단순한 해프닝으로 끝날 문제가 아니다"라며 "제가 투표장에 가서 기표한 용지를 들고나와 방송 카메라 앞에서 국민의힘 후보란에 기표한 투표용지를 보여주면서 이와 같은 행동을 했으면 이 대통령은 장동혁을 체포하고 구속해야 한다고 했을 것"이라고 강조했다.'고의로 보여준 게 아니라 무효가 아니다'라는 선관위의 입장에 대해선 "귀신 씻나락 까먹는 소리"라며 "선거법 어디에도 고의성을 따지는 규정 자체가 없다. 공개 자체로 무효이고 불법"이라고 지적했다.그러면서 "대통령의 선거 개입을 통해 지방선거까지 승리한다면 대한민국이 어떻게 되겠는가. 그때는 진짜 못할 일이 없을 것"이라며 "국민 여러분의 소중한 한 표로 무도한 이재명과 오만한 민주당을 멈춰 세워달라"고 덧붙였다.앞서 이 대통령은 이날 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표를 하던 도중 기표소에서 나와 선관위 직원에게 "동그라미 표시가 완전하지 않고 반만 찍혀도 괜찮나"라고 물었다. 이 대통령은 "이렇게 반밖에 안 찍혀서 무효가 되지 않나"라고 재차 확인했고, 선관위 직원이 무효표가 되지 않는다는 취지로 답하자 이 대통령은 다시 기표소로 들어가 투표를 마쳤다.