[포토] 취재진 질문에 답하는 양향자 국민의힘 경기도지사 후보

양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 4일 국회 의원회관에서 열린 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보 연석회의'에서 기념촬영을 마친 뒤 회의장을 나와 취재진의 질문에 답하고 있다.