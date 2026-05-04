[포토] 회동 마친 오세훈-양향자-유정복

오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 양향자 경기도지사 후보, 유정복 인천시장 후보가 4일 국회 의원회관에서 '사법내란 저지를 위한 수도권 광역단체장 후보자 긴급 연석회의' 전 환담을 마친 뒤 이동하고 있다.