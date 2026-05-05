[포토] 국힘 광역단체장 후보들 “사법쿠테타 저지”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 5일 서울 종로구 보신각 앞에서 열린 '이재명 사법쿠테타 저지를 위한 국민의힘 광역단체장 후보 긴급 기자회견'에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 유정복 인천사장 후보, 최민호 세종시장 후보, 오세훈 서울시장 후보, 양향자 경기지사 후보, 김진태 강원지사 후보.