닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 세계일반

[속보] 트럼프 “이란과 합의에 상당한 진전…해방 프로젝트 잠시 중단할 것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260506010000776

글자크기

닫기

남미경 기자

승인 : 2026. 05. 06. 08:17

속보사진
[속보] 트럼프 "이란과 합의에 상당한 진전…해방 프로젝트 잠시 중단할 것"
남미경 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프, 韓 화물선 ‘단독 운항 피격’ 주장…해방 프로젝트 동참 압박

안에서 새는 정보 밖에서도 샌다…공무원은 맘대로 보는 국민 개인정보

쿠팡, 1분기 영업손실 3500억…4년3개월 만 ‘최대 적자‘

李 “부동산 불패 신화 없어…정상화 피할 수 없는 흐름“

[시승기]‘風林火山’ 고성능 전기 SUV…포르쉐 카이엔 일렉트릭

[속보] 트럼프 “이란과 합의에 상당한 진전…해방 프로젝트 잠시 중단할 것”

트럼프 이어 헤그세스 국방장관, 한국에 호르무즈 ‘해방 프로젝트’ 참여 촉구…동맹 역할 분담 압박

지금 뜨는 뉴스

‘風林火山’ 고성능 전기 SUV…포르쉐 카이엔 일렉트릭 타보니

[여행] 내면을 채우는 시간, 늦봄의 정원 나들이

지하철 타고 서울 곳곳 다니기만 해도 상품권을 준다?

구글, 제미나이에도 광고 붙이나…수익화 가능성 시사

‘46세’ 탕웨이 둘째 임신… “망아지 하나 더 생기게 돼”