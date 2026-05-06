[포토] 어버이날 행사 참석한 정원오·오세훈

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 서울 중구 장충체육관에서 대한노인회 서울시연합회 주최로 열린 제54회 어버이날 기념행사에서 이야기를 나누고 있다.