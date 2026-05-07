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[포토]아이브 리즈, 환한 미소로 등장...케이스위스 성수 오픈

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박상선 기자

승인 : 2026. 05. 07. 17:10

글로벌 프리미엄 스포츠 브랜드 케이스위스(K-SWISS)는 7일 서울 성동구 성수동에 플래그십 스토어 ‘THE HOUSE OF COURT’를 오픈하고 기념 포토월 행사를 진행했다.

이날 행사에는 아이브 리즈가 참석해 환한 미소와 인형 같은 비주얼로 시선을 사로잡았다. 리즈는 청순한 매력에 스포티한 무드와 세련된 스타일링을 선보였다.
박상선 기자

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