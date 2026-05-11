[포토] 더불어민주당 서울 공천자대회

정청래 더불어민주당 대표(맨 앞줄 왼쪽에서 세번째)가 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 서울 공천자대회에서 정원오 서울시장 후보(네번째)를 비롯한 구청장 및 시·구의원 후보들과 기념촬영하고 있다.