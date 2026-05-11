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[포토] 정원오 ‘운동화 끈 묶었다’

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 11. 16:26

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽에서 두번째) 등 후보자 대표들이 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 서울 공천자대회에서 파란 운동화끈을 매는 포즈를 취하고 있다.
송의주 기자

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