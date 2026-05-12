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[포토] 송언석 ‘공소취소 특검...범죄 지우기 동시에 정치보복 목적’

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 12. 09:48

송언석 국민의힘 원내대표가 12일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다.
이병화 기자

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