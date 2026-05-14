[포토] 안경 고쳐쓰는 주진우 의원

주진우 국민의힘 공소취소 특검법 저지 특위 위원장이 14일 국회 소통관에서 이재명 대통령 공소취소 국조 관련 무고 등 고발 및 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 주폭 피해자 관련 추가제보에 대한 기자회견을 하던 중 안경을 고쳐쓰고 있다.