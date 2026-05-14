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[포토] 송언석 국민의힘 원내대표 예방한 한병도 민주당 원내대표

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 14. 16:15

연임된 한병도 더불어민주당 원내대표가 14일 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표를 예방하고 있다.
이병화 기자

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