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[포토] 송언석, 지방선거 관련 기자간담회

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 18. 08:53

송언석 국민의힘 원내대표(가운데)가 18일 국회에서 지방선거 현안 관련 기자간담회를 하고 있다.
송의주 기자

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