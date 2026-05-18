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박찬욱 감독, 佛 최고 등급 문화예술공로훈장 받아

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조성준 기자

승인 : 2026. 05. 18. 10:34

카틀린 페가르 문화 장관, 17일 코망되르 훈장 수여
김정옥·정명훈·조수미 이어 한국인으로는 네 번째
"너무 감동적이고 뿌듯…프랑스 영화 찍어보고파"
박찬욱 감독
제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 위원장으로 프랑스 칸에 머물고 있는 박찬욱 감독(왼쪽)이 지난 17일(현지시간) 현지에서 카틀린 페가르 프랑스 문화 장관으로부터 코망되르 훈장을 수여받고 있다./로이터·연합뉴스
박찬욱 감독이 프랑스 최고 등급의 문화예술공로훈장을 목에 걸었다.

지난 17일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 카트린 페가르 프랑스 문화 장관은 제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 프랑스 칸에서 박 감독에게 코망되르 훈장을 수여했다.

문화예술공로훈장은 문학·음악·연극·영화 등 예술 전 분야에서 탁월한 창작 활동을 펼치거나 프랑스 문화의 국제적 위상을 높이는 데 기여한 인물에게 주어진다. 슈발리에·오피시에·코망되르 세 등급으로 나눠지는데, 이 중 코망되르가 최고 등급에 해당된다.

한국인이 코망되르 훈장을 받기는 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장과 2011년 지휘자 정명훈, 지난해 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다.

올해 영화제 경쟁 부문 심사위원장으로 칸에 머물고 있는 박 감독은 "자신의 작품 세계에 프랑스 영화와 철학이 엄청난 영향을 미쳤다. (훈장을 받으면서) 프랑스에서 받은 모든 영향이 내게 종합되는 그런 기분을 받았다"며 "내가 프랑스로부터 많은 영향을 받은 것만큼, 또 지금도 받는 것만큼 나 자신이 프랑스의 젊은 감독들에게 어떤 영향을 조금이라도 주고 있는 것 같아 너무 감동적이고 뿌듯하다"고 소감을 밝혔다. 이어 "내게 남은 마지막 소원은 언젠가 프랑스에서 영화를 찍어보는 것, 프랑스 배우들과 함께 영화를 찍어보는 것"이라고 덧붙였다.

앞서 박 감독은 '올드보이'로 지난 2004년 칸에서 심사위원 대상을 거머쥐면서 프랑스 영화계와 처음 인연을 맺었다. 이후 2009년 '박쥐'와 2016년 '아가씨', 2022년 '헤어질 결심'으로 모두 네 차례에 걸쳐 칸 경쟁 부문 초청장을 받았으며 '박쥐'와 '헤어질 결심'으로 심사위원상과 감독상을 각각 수상했다.





조성준 기자

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