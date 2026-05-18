李대통령 “5·18 정신, 헌법 전문 수록될 수 있도록 최선 다할 것”

이재명 대통령, 5·18 기념사 0 이재명 대통령이 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 기념사를 하고 있다. /연합뉴스

5·18민주묘역 둘러보는 이재명 대통령 부부 0 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 북구 5·18민주묘지 묘역을 둘러보고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 18일 "오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했다"며 "5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.이 대통령은 이날 오전 46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석해 "국민 주권을 증명한 원동력이자, 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록, 5·18민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야 한다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주시민들처럼, 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 "4·19혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다"고 강조했다.그러면서 이 대통령은 "정치적 이해관계를 초월한, 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속인 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 부탁드린다"고 말했다.이어 "광주시민과 전남도민을 넘어, 대한국민 여러분의 변함없는 지지와 성원도 당부드린다"고 덧붙였다.이 대통령은 이날 정식 개관한 전남도청을 세계시민이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들고, 직계가족이 아닌 정부도 민주유공자 등록을 할 수 있도록 하는 '5.18 민주유공자 직권등록 제도'를 마련하겠다고도 약속했다.이 대통령은 "전남도청은 불법적 국가폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지"라며 "전남도청에 오롯이 남겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 약속했다.또 이 대통령은 "단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 '5.18 민주유공자 직권등록 제도'를 마련하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "이곳에 오기 전 들렀던 '국립 5·18민주묘지'에는 계엄군의 총탄에 쓰러진 故 양창근 열사가 잠들어 계셨다"며 "짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 오월의 소년은, 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다"고 말했다.이어 "이제 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다"며 "불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록, 국가가 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.아울러 이 대통령은 "국민주권정부는 5·18 정신을 충실히 이어받아, 광주가 그토록 절절하게 꿈꾸었던 '국민이 주인인 나라'를 향해 담대하게 나아가겠다"며 "그것이 '산 자'의 책임을 다하고, 오월 영령들의 숭고한 희생을 헛되지 않게 하는 길이라 믿는다"고 강조했다.이어 "오월 광주가 남긴 자유와 평등, 통합의 힘으로 지금의 위기를 이겨내고, 더 영광스럽고 더 빛나는 미래를 물려줄 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 다짐했다.이 대통령과 김혜경 여사는 5·18민주화운동 기념식 참석에 앞서 광주 북구 5·18민주묘지를 찾아 참배했다.