실미도 공작원 4人, 유해발굴 기원 개토제 실시

오류동 공군정보부대 터·부평 인천가족공원 팔각정도 연내 발굴키로

20240804516777 0 2017년 8월 23일 경기도 고양시 벽제 군 제7지구 봉안소에서 열린 고 실미도 공작원 합동 봉안식에서 유가족이 공작원들의 단체사진을 만지며 오열하고 있다. /연합

국방부가 18일 실미도 사건으로 사형이 집행된 이후 암매장된 실미도 부대 공작원 4명의 넋을 기리고 유해발굴을 기원하는 개토제를 개최했다.이날 오전 경기도 고양시 벽제시립묘지에서 이 같은 내용으로 개토제가 진행됐다. 개토제는 진실화해를위한과거사정리위원회가 암매장 장소로 추정한 벽제시립묘지(5-2지역)에서 유가족·국방부 관계자 참석 하에 진행됐다.실미도 사건은 1968년 창설된 실미도 부대 공작원들이 1971년 실미도를 탈출해 서울 진입 후 현장에서 20명이 총격·자폭으로 사망하고 생존한 4명이 사형된 사건이다.국방부는 한국선사문화연구원과 유해발굴 용역계약을 체결해 지난해 벽제시립묘지 발굴을 시작으로 서울 구로구 오류동 옛 공군 정보부대 터, 인천시 부평구 인천가족공원 내 팔각정 일원 등을 연내 차례대로 발굴할 예정이다.김미성 군인권총괄담당관은 "실미도 사건으로 희생된 고인들의 명복을 빌며 오랜 세월 고통과 슬픔의 시간을 견뎌오신 유가족분들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "이번 유해발굴 작업에서 유가족 염원대로 네 분의 유해를 찾을 수 있기를 기원한다"고 밝혔다.진실화해위는 지난 2022년 불법 모집, 사형이 집행된 공작원의 유해 암매장, 대법원 상고 포기 회유 등 실미도 사건의 인권침해 사실에 대해 국가 사과와 유해발굴 등을 권고했다. 이에 국방부는 2024년 10월 실미도 공작원 유해발굴 개토제에서 국방부 장관 명의로 국가 사과를 한 바 있다.