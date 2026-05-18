SKC, 1조원 규모 유상증자 흥행…반도체 중심 사업 재편 기대감↑

구주주 113.01%·우리사주 131.4%

"글라스기판 선점…주주가치 제고"

clip20260518133038 0 SKC 사옥. /SKC

SKC의 1조 1600여 억원 규모 유상증자가 구주주와 우리사주 청약에 초과 청약률을 기록했다. 미래 성장을 위한 강력한 추진력을 확보했다는 평가가 나온다.18일 SKC에 따르면 회사의 이번 유상증자 구주주 청약률은 113.01%, 우리사주 청약은 131.4%로 모두 100%를 초과 달성했다,회사는 유상증자의 흥행 배경으로 실적 개선과 반도체 중심 사업 재편에 대한 시장 기대감으로 분석했다. 특히 10개 분기 만의 EBITDA 흑자 전환과 글라스기판 사업의 상용화 가속화 등이 투자 심리 개선에 긍정적으로 작용했다고 봤다.회사는 유상증자를 통해 확보한 자금을 미래 성장 동력 확보와 재무 안정성 구축에 활용될 예정이다. 구체적으로 미래 핵심 사업인 반도체 글라스기판 사업 투자사 앱솔릭스에 5896억원을 투입해 사업의 속도를 높인다. 5775억원은 차입금 상환에 활용해 주요 재무지표를 개선할 예정으로, 지난해 말 기준 약 230%였던 부채비율은 약 129% 수준으로 획기적으로 낮출 계획이다.SKC 관계자는 "SKC의 근본적인 체질 개선과 글라스기판 등 차세대 핵심 사업의 잠재력에 대한 시장의 굳건한 믿음을 확인했다"며 "확보된 자금을 적재적소에 투입해 글로벌 글라스기판 시장을 선점하는 한편 흔들림 없는 재무 안정성을 바탕으로 주주가치 제고에 최선을 다할 것"이라고 말했다.