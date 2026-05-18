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50주년 맞이한 에쓰오일, 최백호와 특별한 공연 개최

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김영진 기자

승인 : 2026. 05. 18. 13:33

문화예술 나눔공연 '50년의 낭만'
20일 마포 사옥서 개최
에쓰오일 50년 발자취 담아
[사진] S-OIL, 창립 50주년 기념 최백호 콘서트 '50년의 낭만' 개최
에쓰오일이 창립 50주년 기념 최백호 콘서트 '50년의 낭만'을 개최한다./에쓰오일
에쓰오일(S-OIL)은 문화예술 나눔공연인 가수 최백호의 콘서트 '50년의 낭만'을 개최한다고 18일 밝혔다.

에쓰오일 창립 50주년을 맞아 마련된 이번 공연은 반세기 동안 대중의 사랑을 받아온 최백호의 음악과 시민들과 함께 성장해온 에쓰오일의 50년 발자취가 어우려진 공연으로 깊은 의미를 지닌다. 오는 20일 마포구 공덕동 사옥에서 개최된다.

특유의 허스키한 음색과 깊이 있는 감성을 소유한 최백호는 1976년 '내 마음 갈 곳을 잃어'로 데뷔한 이후 '낭만에 대하여', '영일만 친구' 등 다수의 히트곡을 발표하며 한국 대중음악계에서 꾸준한 사랑을 받아왔다.

에쓰오일 관계자는 "창립 50주년을 맞아 지역사회와 함께 공감하고 추억을 나눌 수 있는 특별한 공연을 준비했다"며 "앞으로도 문화예술 나눔공연을 통해 다양한 장르의 문화 콘텐츠를 선보이고, 지역사회와 소통하며 모두가 함께 즐길 수 있는 기회를 지속적으로 마련하겠다"고 밝혔다.

한편 에쓰오일은 ESG 경영의 일환으로 문화예술인의 창작 활동을 지원하고, 임직원 가족과 지역사회 주민들의 문화복지 향상을 위해 '문화예술&나눔 캠페인'을 지속적으로 추진하고 있다.
김영진 기자

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