“이상 고온 현상 고맙다” 탑텐, ‘쿨에어 코튼’ 3월 판매액 전년比 50%↑

1 0 탑텐 브랜드 앰버서더 전지현 '쿨에어 코튼 크루넥 반팔티' 및 '세미와이드 데님(여성용)' 착장 화보.

신성통상이 전개하는 SPA 브랜드 탑텐은 기능성 라인 '쿨에어 코튼'의 티셔츠 전체 라인업의 지난 3월 판매액이 전년 동기 대비 50% 증가했다고 18일 밝혔다. 앰버서더 전지현이 착용한 여성 크루넥 티셔츠의 경우 지난 3월 화보 공개 이후 전년 동기 대비 68% 늘었다.회사는 여름철 '레디코어' 소비 트렌드와 맞물린 결과라고 분석했다. 레디코어는 더위·추위 등 계절 변화에 미리 대비해 기능성 아이템을 선제적으로 구비하는 소비 트렌드를 뜻한다.쿨에어 코튼은 '매일 입어도 좋은 옷'의 가치를 전하겠다는 탑텐의 '굿웨어' 철학이 반영된 제품군이다. 코튼 소재의 깔끔한 외관에 땀을 빠르게 건조시키는 속건 기능과 자외선 차단 기능까지 갖췄다. 단순히 '시원한 옷'이 아닌, 소재와 성능, 스타일을 균형 있게 갖춘 데일리웨어로서 탑텐이 지향하는 '매일 입어도 좋은 옷'의 가치를 구현하고 있다.지난 3월 배우 전지현을 브랜드 앰버서더로 발탁하고 '쿨에어 코튼 크루넥 티셔츠' 착장 화보를 선보인 것도 이 같은 회사 전략의 연장선이다. 트렌드에 흔들리지 않으면서도 품격 있는 이미지를 지닌 전지현과 함께 쿨에어 코튼의 활용 가치를 직관적으로 전달했다.신성통상 관계자는 "앞으로 쿨에어 코튼을 비롯해 우수한 제품력을 갖춘 탑텐의 주요 여름 상품을 더 많은 분들이 경험할 수 있도록 다양한 기회를 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.