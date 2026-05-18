구다이글로벌, 국제표준 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증 획득

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구다이글로벌은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 국제 표준인 ISO 45001 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.ISO 45001은 근로자의 생명과 건강을 보호하고, 안전하고 건강한 일터를 조성하기 위한 체계적 관리 시스템을 요구하는 국제 표준이다. 위험 요소를 사전에 식별하고 예방하는 체계적인 리스크 관리 능력을 갖췄는지를 심사한다.이번 인증은 화장품 및 이너뷰티 판매 부문을 대상으로 하며, 구다이글로벌은 안전보건 분야에서 글로벌 수준의 관리 역량을 갖췄음을 공식적으로 인정받게 됐다.구다이글로벌은 이번 인증을 통해 △위험성 평가 기반의 예방 중심 안전관리 체계 구축 △임직원 안전보건 관리 강화 △비상 대응 프로세스 정비 △지속적인 안전교육 운영 등 안전보건경영 전반에 대한 체계성을 인정받았다.특히 ISO 45001 인증은 글로벌 바이어 및 파트너사들이 협력사를 평가하는 주요 기준 중 하나인 만큼, 구다이글로벌이 해외 비즈니스를 확장하는 데 있아 도움이 될 것으로 기대하고 있다.유럽, 북미 등 선진 시장에서는 안전보건 경영 체계를 갖춘 기업을 우선적으로 파트너로 선정하는 추세가 강해지고 있다는 것이 회사의 설명이다.구다이글로벌 관계자는 "글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해선 제품력뿐만 아니라 경영 전반의 국제 기준 충족이 필수적"이라며 "이번 인증을 발판으로 해외 파트너사 및 바이어들과의 협력을 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.