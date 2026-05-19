[포토] 민주당 ‘전남광주-충북-강원까지 환승없이 한번에!’

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 강호축 철도망 합동 공약 발표에서 신용한 충청북도지사 후보, 우상호 강원특별자치도지사 후보, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 기념촬영을 하고 있다.