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[포토] 정원오, 착착개발 공약 지지선언

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송의주 기자

승인 : 2026. 05. 19. 15:43

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 서울 용산구 청파새마을금고에서 열린 착착개발 공약 지지선언에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.
송의주 기자

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