[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 26일

쥐띠
36년 어수선했던 마음이 다시 안정 찾는다.
48년 크고 작은 영광을 누린다.
60년 좋은 일을 많이 하니 칭찬받는다.
72년 수술 후 좋은 결과를 듣게 된다.
84년 집안에 경사가 생기는 운세다.
96년 오랜만에 합격 소식을 듣는 날이다.
소띠
37년 바라던 문서를 손안에 쥐게 된다.
49년 소원을 성취한다.
61년 걱정을 하던 문제가 해결된다.
73년 경사로운 일이 많아진다.
85년 금전 운이 호전되니 운세가 대길하다. 97년 원하는 일이 뒤늦게 이뤄진다.
범띠
38년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
50년 문서가 기쁜 소식을 전해준다.
62년 구상했던 일이 뜻대로 잘 이뤄진다.
74년 심신이 갈수록 태평해지는 시기다.
86년 기쁜 일이 가득해진다.
98년 조금만 더 기다려보는 것이 좋다.
토끼띠
39년 건강이 조금씩 호전되니 기쁨이 찾아온다.
51년 반가운 소식 오후 늦게 쯤 듣는다.
63년 이익이 예상되니 서두르면 안 된다.
75년 근심 운이 오다가 사라진다.
87년 다툼이 생길 수니 여행 다음으로 미룬다.
99년 집안에 경사(잔치)가 생길 운세이다.
용띠
40년 침착하게 대처해 나가는 날이다.
52년 아는 길도 물어서 가야 한다.
64년 천 리 길도 한 걸음부터다.
76년 서두르면 일이 더 지연된다.
88년 마음먹은 일이 오후부터 잘 이루어진다.
00년 어려움이 생겼다가 다시 좋아진다.
뱀띠
41년 망설임 없이 문제를 해결된다.
53년 운수대통하니 손재수가 사라진다.
65년 귀한 신분을 가지게 된다.
77년 건강에 더 신경 쓴다.
89년 먼저 도착하려는 마음으로 추월해선 안 된다.
01년 걱정하던 이직 문제가 해결된다.
말띠
42년 걱정스러웠던 일이 순조롭게 해결된다.
54년 집을 줄이거나 늘려가는 운기다.
66년 시비와 구설수가 빠르게 사라진다.
78년 건강 운이 약하니 신경 쓴다.
90년 가족이 다시 단합하게 된다.
02년 집안에 즐거움이 가득해진다.
양띠
43년 뜻밖의 재물이 들어오는 운세다.
55년 골목길에서나 자동차를 각별히 조심해야 한다.
67년 마음에 드는 사람을 소개받는다.
79년 바라던 운이 찾아오니 기쁘다.
91년 두루두루 행복이 찾아온다.
03년 좋은 만남이 이어지는 날이다.
원숭이띠
32년 우환이 생길 수니 병문안은 삼간다.
44년 재물이 새어나가니 모임을 줄인다.
56년 함께 나누니 더욱 행복하다.
68년 바라던 일을 성취한다.
80년 일이 잘 풀리지 않는다.
92년 어려움이 생기지 않게 최선을 다해야 한다.
닭띠
33년 생각한 일은 많지만 이루기 힘들어진다.
45년 소지품을 분실되지 않도록 주의해야 한다.
57년 건강 운과 금전 운이 찾아온다.
69년 보증 서는 일은 가급 적 보류해야 한다.
81년 재물을 잃을 수 있으니 유의해야 한다.
93년 소원대로 일이 성취하는 날이다.
개띠
34년 마음이 심란한 날이니 병문안은 삼간다.
46년 우울함이 이어지지 않도록 신경 쓴다.
58년 티끌 모아 태산이다.
70년 일이 잘못되지 않게 주의한다.
82년 서쪽과 북쪽은 피해서 움직이는 것이 좋다.
94년 소원을 성취한다.
돼지띠
35년 일이 뜻대로 안 풀리는 날이다.
47년 몸이 아플 수니 여행 계획을 다시 세운다.
59년 근심이 따르니 모임은 뒤로 미룬다.
71년 운이 좋아지니 마음속 안정 찾아온다.
83년 고민 더할수록 마음이 어수선해진다.
95년 마음에 드는 취미를 시작해본다
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장