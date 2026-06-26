[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 26일

쥐띠

36년 어수선했던 마음이 다시 안정 찾는다.

48년 크고 작은 영광을 누린다.

60년 좋은 일을 많이 하니 칭찬받는다.

72년 수술 후 좋은 결과를 듣게 된다.

84년 집안에 경사가 생기는 운세다.

96년 오랜만에 합격 소식을 듣는 날이다.