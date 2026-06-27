[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 27일

쥐띠
36년 오랜만에 운기가 잘 따른다.
48년 바라던 일이 원활하게 풀린다.
60년 감언이설에 넘어가지 않는다.
72년 밑 빠진 독에 물 붓기니 조심한다.
84년 하는 일이 뒤로 미뤄진다.
96년 운수대통하니 욕심을 부리지 말아야 한다.
소띠
37년 병문안은 삼가는 것이 좋다.
49년 작은 일이라도 최선을 다해야 한다.
61년 바라던 계약이 성사되지 않는다.
73년 굳어진 안색이 확 펴지는 날이다.
85년 서두르면 중요한 일을 그르치게 된다.
97년 시비가 일어나는 장소 가급 적 피해야 한다.
범띠
38년 일이 마음 먹은 대로 안 된다.
50년 기분이 상해도 화를 내면 안 되는 날이다.
62년 남의 도움 없이도 일이 잘 풀린다.
74년 실력이 부족해도 자신감을 가진다.
86년 남들보다 더 일찍 일어나서 움직인다.
98년 작은 것도 함께 나눈다.
토끼띠
39년 지인과 말다툼으로 사이가 멀어진다.
51년 스트레스가 많을 때는 콧노래로 푼다.
63년 지출만 늘어나니 모임을 줄인다.
75년 막혔던 재물 운이 다시 열린다.
87년 낙상 수가 있을 수니 계단을 조심한다. 99년 소원을 성취한다.
용띠
40년 심기가 불편한 날이니 주의한다.
52년 신임을 크게 얻는 날이다.
64년 얻는 것마다 반으로 줄게 된다.
76년 기다렸던 문서 운이 좋아진다.
88년 망설이지 말고 신중하게 대처한다.
00년 소지품 분실을 주의해야 한다.
뱀띠
41년 다툼 수가 있으니 이해가 먼저다.
53년 오후부터 불안만 가득해진다.
65년 일이 꼬이는 날이다.
77년 안 되는 일이 많아지니 고민만 생긴다.
89년 화내지 말고 마음을 가라앉힌다.
01년 상대방에게 화내면 후회하게 된다.
말띠
42년 망설이다 아까운 시간만 놓친다.
54년 욕심내지 않으니 좋은 운이 찾아온다.
66년 다투면 손해 보니 이해하고 넘어간다.
78년 모르는 일에 신경 쓰면 귀찮아진다.
90년 새로운 일을 시작하게 되는 운세다.
02년 마음속에 근심이 사라지니 운수대통한다.
양띠
43년 명의를 만나니 마음이 후련해진다.
55년 물건을 잃어버리지 않게 신경 써야 한다.
67년 재물 변동 운이 있으니 신경 쓴다.
79년 꽉 막힌 운기가 다시 풀린다.
91년 마음만 급하지 되는 일은 별로 없다.
03년 과속은 언제나 위험이 따른다.
원숭이띠
32년 지인 도움으로 고민하던 문제가 해결된다.
44년 마음을 비우지 않으니 일이 꼬인다.
56년 고개 숙이기 전에 최선을 다해야 한다.
68년 어렵게 만들었던 근심이 곧 사라진다.
80년 명의를 만나 건강이 호전된다.
92년 시험에 합격할 운이 따른다.
닭띠
33년 마침내 소원을 성취한다.
45년 바라던 금전 운이 오후 때쯤 찾아온다. 57년 건강도 좋아지는 느낌이 든다.
69년 지출이 많아지면 원인을 신속히 알아낸다.
81년 꼬였던 일이 풀리니 안색이 좋아진다.
93년 금전 운이 좋아지니 바빠지는 날이다.
개띠
34년 계획 없이 움직이니 망설임만 늘어난다.
46년 기분이 좋아지니 막혔던 일이 풀려나간다.
58년 평소 하는 운동이 몸에 많은 도움이 된다.
70년 꾸준한 운동으로 갈수록 몸이 좋아진다.
82년 모임을 줄이니 손재수도 적어진다.
94년 좋은 일로 칭찬을 받는 날이다.
돼지띠
35년 근심이 사라지니 안색이 밝아진다.
47년 금전 문제로 다툼이 생긴다.
59년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
71년 건강을 제대로 확인하니 근심이 사라진다.
83년 음주운전은 절대로 해서는 안 된다.
95년 바라던 소원을 성취한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장