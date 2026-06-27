[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 27일

범띠

38년 일이 마음 먹은 대로 안 된다.

50년 기분이 상해도 화를 내면 안 되는 날이다.

62년 남의 도움 없이도 일이 잘 풀린다.

74년 실력이 부족해도 자신감을 가진다.

86년 남들보다 더 일찍 일어나서 움직인다.

98년 작은 것도 함께 나눈다.