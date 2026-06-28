[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 28일

말띠

42년 귀인이 찾아오니 마음은 즐겁기만 하다. 54년 기다리던 문서 운이 집으로 향한다.

66년 건강이 좋아지니 근심이 사라진다.

78년 실속 없이 어수선한 하루가 몸만 피곤해진다.

90년 짜증 내던 일이 빠르게 수습된다.

02년 정신력으로 힘든 고비를 이겨 낸다.