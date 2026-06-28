[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 28일

쥐띠
36년 운이 좋으니 일도 잘 풀린다.
48년 마음속 근심이 멀리 사라진다.
60년 운기가 차츰 좋아진다.
72년 운기가 막히니 조심해야 한다.
84년 운이 약하니 오도 가도 못하는 신세가 된다.
96년 걱정하던 금전 문제가 원활히 해결된다.
소띠
37년 건강에 더욱 신경 써야 한다.
49년 가벼운 걷기 운동을 하면 건강에 좋다.
61년 맨손 체조로도 몸에 힘이 넘친다.
73년 운이 좋아지니 약도 잘 듣는다.
85년 불길한 꿈을 꾸니 투자에는 보류한다.
97년 소원대로 운도이 따른다.
범띠
38년 여행은 보류하고 일찍 귀가한다.
50년 근심이 쌓이니 조심한다.
62년 몸과 마음이 편해지니 기분이 상쾌하다.
74년 건강이 좋아지는 날이
86년 배워둔 것으로 시범을 보인다.
98년 성심껏 최선을 다하니 모두 감동한다.
토끼띠
39년 모르는 사람과 친해지면 구설만 따른다.
51년 고비를 지나 행운을 얻는다.
63년 노력하니 좋은 결과가 생긴다.
75년 지인 도움으로 고비를 넘긴다.
87년 마음을 비우니 인덕이 많아진다.
99년 몸이 아플 수니 병문안은 삼간다.
용띠
40년 귀인이 집안으로 들어오니 금상첨화다.
52년 고귀한 지위에 오르는 날이다.
64년 운이 다가오니 인덕이 많아진다.
76년 어려움 속에서 기쁨이 찾아온다.
88년 뜻한 바를 이루는 날이다.
00년 걱정이 서서히 사라진다.
뱀띠
41년 목적을 조기에 달성한다.
53년 주변 사람들의 부러운 시선을 받게 된다.
65년 기다리는 소식과 행운을 얻는다.
77년 소원성취하기 힘드니 마음을 비운다.
89년 만사를 그르치지 않도록 신경 쓴다.
01년 소원을 성취한다.
말띠
42년 귀인이 찾아오니 마음은 즐겁기만 하다. 54년 기다리던 문서 운이 집으로 향한다.
66년 건강이 좋아지니 근심이 사라진다.
78년 실속 없이 어수선한 하루가 몸만 피곤해진다.
90년 짜증 내던 일이 빠르게 수습된다.
02년 정신력으로 힘든 고비를 이겨 낸다.
양띠
43년 몸을 움직이니 흥이 절로 난다. 55년 화를 자주 내면 도와줄 운도 막힌다.
67년 굳어진 얼굴이 활짝 펴진다.
79년 건강해지니 기분도 좋아진다.
91년 어려운 시기에 목표를 달성한다.
03년 집안에 밝은 빛이 들어오는 운이다.
원숭이띠
32년 어수선하던 마음이 안정을 찾는다.
44년 만나야 할 사람을 만나게 된다.
56년 화내지 말고 여유를 가져야 한다.
68년 노력하니 더 자신감이 생긴다.
80년 한 번씩만 더 참으니 운이 더욱더 좋아진다.
92년 짜증으로 인해 근심이 떠나지 않는다.
닭띠
33년 힘든 시기가 지나 새로운 운이 찾아온다.
45년 건강이 호전되고 문서가 대길하다.
57년 서두르면 안 되니 여유를 가져야 한다.
69년 기다리던 문서를 받는 날이다.
81년 서두르지 말고 침착히 대처한다.
93년 이직 문제가 해결되려면 시간이 더 필요하다.
개띠
34년 다툼이 생기니 타인을 경계한다.
46년 집안의 좋은 귀인이 들어오는 운이다.
57년 기대하지 않았던 일이 뜻대로 된다.
70년 오후부터 바라던 문서 운과 금전 운이 회복된다.
82년 어수선하던 마음이 한층 편안해진다.
94년 나쁜 습관은 바로바로 고쳐야 한다.
돼지띠
35년 매매가 성사되어 금전 운이 풀린다.
47년 지인과의 약속을 지키는 날이다.
58년 다투는 장소는 아예 지나쳐야 한다.
71년 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.
83년 기침 감기도 호전이 있게 된다.
95년 운수대통하니 안색이 밝아진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장