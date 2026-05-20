[포토] 굳은 표정 짓는 이한우 현대건설 대표이사

이한우 현대건설 대표이사가 20일 국회 국토교통위원회에서 열린 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락에 대한 현안 질의에서 굳은 표정을 짓고 있다. 오른쪽은 김성보 서울특별시장 권한대행.