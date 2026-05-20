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[포토] 국회 국토위 출석한 이한우 현대건설 대표이사

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 20. 15:19

이한우 현대건설 대표이사가 20일 국회 국토교통위원회에서 열린 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락에 대한 현안 질의에 출석해 있다.
이병화 기자

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