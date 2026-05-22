카카오페이, 연매출 5억원 이하신규 소상공인 가맹점 수수료 면제

할인쿠폰·카카오맵 노출 등 마케팅 지원
22일 카카오페이는 새롭게 오프라인 결제 가맹점으로 등록한 연매출 5억원 이하 영세·중소 가맹점을 대상으로 올해 12월 31일까지 카카오페이머니 결제 수수료를 전액 면제한다고 밝혔다.
대상은 지난 18일부터 다음 달 30일까지 신규 가맹 신청과 심사를 완료한 사업자다. 면제 대상은 카카오페이머니 기반 바코드·QR 결제 수수료다. 카카오페이에 따르면 카카오페이머니 결제액은 전체 결제 거래액의 약 61% 수준이다.
카카오페이는 신규 가맹점의 초기 고객 유입을 지원하기 위한 '사장님 성공키트'도 제공한다. 해당 패키지에는 최대 30% 할인 쿠폰 마케팅과 카카오페이앱·카카오맵 내 매장 정보 노출, 카카오프렌즈 캐릭터 기반 홍보물 등이 포함된다. 특히 할인 쿠폰 프로모션 비용은 시작일 기준 60일 동안 카카오페이가 전액 부담한다.
카카오페이는 별도 단말기나 고가 장비 없이 사용할 수 있는 결제 키트도 무료 제공한다. 가맹점은 카카오페이앱에서 신청한 결제 키트를 매장에 비치하는 것만으로 QR 결제를 받을 수 있다. 카카오페이에 등록된 신용카드와 카카오페이머니뿐 아니라 지역화폐와 정책지원금 결제도 지원된다.
외국인 관광객 역시 별도 환전 없이 자국에서 사용하던 페이 서비스를 통해 결제할 수 있어 관광 상권 중심으로 활용도 확대가 기대된다.
카카오페이 관계자는 "고물가와 고유가로 경영 부담이 커진 소상공인에게 실질적 도움을 제공하는 것이 목표"라며 "사용자와 가맹점 모두에게 도움이 되는 결제 생태계를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.