카카오페이, 연매출 5억원 이하신규 소상공인 가맹점 수수료 면제

연말까지 결제 수수료 전액 면제

할인쿠폰·카카오맵 노출 등 마케팅 지원

[카카오페이 참고자료] 260522 0 카카오페이, 신규 소상공인 가맹점 수수료 면제./카카오페이

카카오페이가 신규 영세·중소 소상공인 가맹점을 대상으로 결제 수수료를 면제하고 마케팅 지원 패키지를 제공한다. 고물가와 경기 둔화로 어려움을 겪는 소상공인 부담을 줄이고 오프라인 결제 생태계 확대에 나선다는 전략이다.22일 카카오페이는 새롭게 오프라인 결제 가맹점으로 등록한 연매출 5억원 이하 영세·중소 가맹점을 대상으로 올해 12월 31일까지 카카오페이머니 결제 수수료를 전액 면제한다고 밝혔다.대상은 지난 18일부터 다음 달 30일까지 신규 가맹 신청과 심사를 완료한 사업자다. 면제 대상은 카카오페이머니 기반 바코드·QR 결제 수수료다. 카카오페이에 따르면 카카오페이머니 결제액은 전체 결제 거래액의 약 61% 수준이다.카카오페이는 신규 가맹점의 초기 고객 유입을 지원하기 위한 '사장님 성공키트'도 제공한다. 해당 패키지에는 최대 30% 할인 쿠폰 마케팅과 카카오페이앱·카카오맵 내 매장 정보 노출, 카카오프렌즈 캐릭터 기반 홍보물 등이 포함된다. 특히 할인 쿠폰 프로모션 비용은 시작일 기준 60일 동안 카카오페이가 전액 부담한다.카카오페이는 별도 단말기나 고가 장비 없이 사용할 수 있는 결제 키트도 무료 제공한다. 가맹점은 카카오페이앱에서 신청한 결제 키트를 매장에 비치하는 것만으로 QR 결제를 받을 수 있다. 카카오페이에 등록된 신용카드와 카카오페이머니뿐 아니라 지역화폐와 정책지원금 결제도 지원된다.외국인 관광객 역시 별도 환전 없이 자국에서 사용하던 페이 서비스를 통해 결제할 수 있어 관광 상권 중심으로 활용도 확대가 기대된다.카카오페이 관계자는 "고물가와 고유가로 경영 부담이 커진 소상공인에게 실질적 도움을 제공하는 것이 목표"라며 "사용자와 가맹점 모두에게 도움이 되는 결제 생태계를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.